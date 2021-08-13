МВД ДНР: За сутки в Республике совершено четыре убийства

За сутки в Республике совершено четыре убийства. Фото: МВД ДНР

Четыре убийства совершено в ДНР за прошедшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Республики.

- За минувшие сутки на территории ДНР сотрудники органов внутренних дел зарегистрировали шесть сообщений о преступлениях, в том числе четыре убийства и одно хулиганство, - говорится в сообщении.

По «горячим следам» правоохранители раскрыли пять преступлений.

Сотрудники полиции установили личность мужчины, подозреваемого в убийстве жителя Новоазовского района, труп которого с признаками насильственной смерти был обнаружен по месту его проживания. Действия злоумышленника подпадают под санкции статьи 106 УК ДНР (убийство).

Такая статистика для ДНР - редкость. В прошлом году четыре раза сообщалось об убийстве за короткий период трех или больше человек. Причем половина таких фактов пришлась на май: 24 и 17 числа в сводке за выходные была информация об убийстве трех и четырех человек, соответственно.

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