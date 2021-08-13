ВСУ обстреляли Горловку из гранатомета. Фото: штаб ООС

Украинские военные за прошедшие сутки один раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории две гранаты. Об этом сообщает Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

- По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, на горловском направлении (поселок шахты им. Гагарина) противник применял ручной противотанковый гарнатомет, - говорится в сообщении Представительства Республики в СЦКК.

Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, что в предыдущие сутки ВСУ четыре раза открывали огонь по ДНР. Под огнем украинской армии оказались районы Ясиноватой и села Луганское к югу от Донецка, окрестности села Ленинское на юге ДНР.

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