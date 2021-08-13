В Донецке прогремел взрыв. Фото: Фото: bagnet.org
Взрыв предположительно гранаты произошел прошлой ночью в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сегодня в своем телеграм-канале сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
- Минувшей ночью в Куйбышевском районе по улице Ванникова,6 произошел взрыв. Предположительно, житель дома взорвал гранату, - отметил градоначальник.
Пострадавших нет. Спецслужбы выясняют подробности происшествия.
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