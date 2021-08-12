Погода в Донецке: 13 августа пасмурно, дождь и до +24 градусов

В Донецке будет пасмурно и периодически моросить мелкий дождь Фото: Юрий СОБОЛЕВ

13 августа в Донецке и Донецкой Народной Республике будет пасмурная и дождливая погода. Температура воздуха утром +17…+20 градусов. Днем – до 24 градусов. Вечером +20…+22 градуса. Северный ветер будет дуть скоростью от 2 до 5 м/с. Порывами до 10 м/с.

В этот день Православная церковь почитает память Евдокима Каппадокиянина, который жил в IX веке. В древнеславянском календаре дата получила название Евдокимов день или Евдокимово заговенье. Это последний день перед Успенским постом, когда разрешена скоромная пища. Считалось, если муравьи заделывают вход в муравейник – к дождю. Пчелы с утра в поле улетели – к хорошей погоде. Сильный ветер – к снежной зиме. Туман утром быстро рассеивается – к ясной погоде. Паутина летает – жаркие деньки продлятся еще долго.

По прогнозам синоптиков 14 августа осадков не ожидается, переменная облачность. Температура ночью 16-18 градусов тепла. Днем + 28 градусов.

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