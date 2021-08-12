В Горловке умер 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Михайлович Михайлов

Иван Михайлов отличился в боях за Ленинград и Прагу. Фото: ТГ/Иван Приходько

Сегодня, 12 августа, Горловка понесла невосполнимую потерю — в возрасте 94 лет скончался участник боевых действий Великой Отечественной войны Иван Михайлович Михайлов. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

В 17 лет Ивана Михайлова призвали на фронт освобождать Ленинград. Служил пулеметчиком ручного пулемета, а в 1944 году получил ранение, но, несмотря на это оставался в бою более четырех часов.

В мае 1945 года под Прагой получил второе ранение, но службу не бросил и после войны. Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом «За мужество III степени», медалью «За отвагу».

- До конца своих дней Иван Михайлович сохранял оптимизм, жизнерадостность и человеколюбие, - отметил Иван Приходько. - Горловка скорбит о трагической утрате истинного патриота Донбасса и родного города, который был истинным примером для подражания. Иван Михайлович навсегда останется в памяти народа, а величие его подвигов не померкнет никогда.

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