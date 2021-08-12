В донецком Парке кованых фигур снова изувечили экспонат

Экспонат в виде мяча в Парке кованых фигур посвящен соревнованиям по футболу Евро-2012. Фото: ТГ/Алексей КУЛЕМЗИН

В Донецке недавно отреставрированный экспонат в Парке кованых фигур, который находится рядом со зданием горадминистрации, снова изувечили вандалы. Об этом сообщил мэр столицы Алексей Кулемзин.

- Дончане, давайте бережно относиться к культурным объектам города! Только от нас самих зависит красота и сохранность городских уголков отдыха. Если вы видите, что кто-то нарушает закон, не молчите – сделайте замечание хулиганам. Проявите свою гражданскую ответственность, - попросил жителей Донецка столичный градоначальник.

Экспонат в виде мяча в Парке кованых фигур посвящен соревнованиям по футболу Евро-2012, которые проходили на территории Украины и Польши. В том числе, матчи Евро были и на «Донбасс Арене».

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