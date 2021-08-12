Полиция просит откликнуться жителей Луганска, на которых нападал 18-летний горожанин

18-летний луганчанин во время нападений надевал черный спортивный балахон с капюшоном. Фото: МВД ЛНР

МВД ЛНР просит жителей Луганска, подвергшихся нападениям разбойников, обратиться в органы правопорядка. Об этом сообщил центр общественных связей МВД Республики.

- Сотрудниками управления уголовного розыска МВД задержан гражданин 2003 года рождения. Он подозревается в совершении ряда попыток разбойных нападений в Жовтневом районе Луганска. В частности, на территории университета имени Владимира Даля и в квартале Солнечный, - говорится в сообщении.

В МВД призвали всех, кто подвергся нападениям со стороны злоумышленника или обладает какой-либо информацией, обратиться в органы правопорядка по месту жительства или по телефону 102.

Кстати, сам задержанный дал признательные показания. А по месту его жительства изъят черный спортивный балахон с капюшоном, в который злоумышленник был одет во время попыток совершения преступлений.

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