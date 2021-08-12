Дарья Морозова: И без военного образования дети Донбасса знают, что такое «Грады» и различают разрывы снарядов по звуку

Дарья Морозова отметила, что Украина сама оттолкнула Донбасс, сделав русофобию основной национальной идеологии. Фото: ombudsmandnr.ru

Украинский омбудсмен Людмила Денисова регулярно недоговаривает ЮНИСЕФ о систематических нарушениях властями Киева прав детей в Донбассе. Об этом сегодня заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Денисова обратилась к главе представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) на Украине по поводу «политики милитаризации общего образования» в ДНР и ЛНР. Речь идет о перепрофилировании учебных заведений в кадетские корпусы военного и казацкого типа.

- Военные образовательные учреждения и системы патриотического воспитания действуют во всем мире. Это в полной мере соответствует всем положениям международного законодательства в сфере защиты прав ребенка, — сказала Морозова.

Она посоветовала украинскому омбудсмену обратить внимание на нарушения прав детей, которые вынуждены восьмой год жить под обстрелами со стороны армии Украины. Только на территории ДНР погиб 91 ребенок.

- И без военного образования дети Донбасса знают, что такое «Грады», минометы и различают разрывы снарядов по звуку, — добавила Морозова.

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