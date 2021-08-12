В ДНР подсчитали, насколько подняли зарплаты бюджетникам в июле

Владимир Антонов с Ларисой Толстыкиной подвели итоги повышения окладов. Фото: mtspdnr.ru

Заместитель Председателя Правительства ДНР Владимир Антонов совместно с министром труда и социальной политики Ларисой Толстыкиной подвели итоги июльского повышения окладов работников бюджетной сферы. Об этом сообщает пресс-служба Правительства ДНР,

- С 1 июля должностные оклады (тарифные ставки) работников бюджетной сферы увеличены на 25%. Министерством был проведен анализ средней зарплаты и фонда оплаты труда бюджетной сферы за июль в сравнении с июнем, – отметила Лариса Толстыкина.

В сферах культуры и здравоохранения рост средней зарплаты составил 22-24%. Причина отклонений – пребывание работников в отпусках, на больничных, а также увольнение работников (с выплатой компенсации за неиспользованные отпуска).

В сферах образования и спорта рост составил 18%. Такой показатель связан с начислением длительных отпусков педагогическим работникам (56 календарных дней), уменьшением штатной численности работников в этих сферах. А также проведенными перерасчетами зарплаты за июнь в связи с листками нетрудоспособности, отпусками без сохранения заработной платы.

- Для реальной оценки роста анализ будет проведен комплексно, с учетом данных за август-октябрь, – подытожила Лариса Толстыкина.

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