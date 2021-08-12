Защитники ДНР открыли ответный огонь для подавления огневой активности украинский армии

Схема обстрелов территории ДНР 7 августа. Фото: УНМ ДНР

ВСУ за сутки четыре раза нарушили действующие договоренности о перемирии, обстреляв три населенных пункта ДНР. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По территории ДНР было выпущено 28 снарядов, мин и гранат, – говорится в сообщении.

Под огнем украинской армии оказались районы Ясиноватой и села Луганское к югу от Донецка, окрестности села Ленинское на юге ДНР. Применялись 122-мм артснаряды, ПТРК, мины калибром 120 мм, гранатометы (РПГ, СПГ) и стрелковое оружие.

Лишь по счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал. Повреждений гражданской инфраструктуры также не зафиксировано.

- С целью предотвращения дальнейшего обстрела, а также ввиду опасности, создаваемой разрывами украинских мин жизни и здоровью мирных жителей, подразделения Народной милиции, руководствуясь пунктом «д» дополнительного комплекса мер по контролю за перемирием, вынуждены были открыть ответный огонь для подавления огневой активности противника, - сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

Потери противника уточняются.

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