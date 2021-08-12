Под Авдеевкой тракторист чудом не пострадал, когда трактор наехал на мину

Эксперт-криминалист из полиции пытается выяснить, от взрыва какого боеприпаса такая большая воронка образовалась. Фото: НПУ

Во время проведения полевых работ в районе подконтрольной украинской армии Авдеевки Донецкой области трактор наехал на неизвестный предмет, после чего произошел взрыв. 50-летний тракторист каким-то чудом не пострадал. Об этом сообщили в Покровском районном управлении Национальной полиции.

- Тракторист наехал на неизвестный предмет, который моментально сдетонировал, — сообщили в полиции.

На месте взрыва осталась воронка и обломки неизвестного устройства, происхождение которого устанавливается. Вероятно, это неразорвавшийся снаряд. Скорее всего – противотанковая мина, коими украинские «освободители» напичкали все поля, лесопосадки и дороги не только на линии фронта, но и даже в тылу.

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