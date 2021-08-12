В Горловке обрушилась крыша девятиэтажки

От МЧС привлекались 8 машин и 28 сотрудников Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

11 августа в Горловке произошло частичное обрушение плиты перекрытия кровли девятиэтажного дома. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- В результате складирования строительных материалов на кровле девятиэтажного дома произошло обрушение железобетонных плит кровли и перекрытия над одной из квартир. Погибших и пострадавших нет, — сказано в сообщении.

Сотрудники государственного пожарно-спасательного отряда эвакуировали жильцов и убрали стройматериалы. В подъезде проводятся аварийные работы. На это время трое жильцов отселены в пункт временного размещения.

Отмечается также, что коммунальными службами перекрыто водоснабжение, газоснабжение и электроснабжение объекта. Сегодня в течение дня планируется демонтаж обрушенных железобетонных плит.

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