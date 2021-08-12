Российский гумконвой привез в ДНР медоборудование и лекарственные препараты

Белые грузовики доставили более 36 тонн гуманитарных грузов. Фото: МЧС ДНР

Сегодня, 12 августа, утром в Донецк прибыл 102-й гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

- Белые грузовики доставили более 36 тонн гуманитарных грузов, в основном лекарственные препараты, изделия медицинского назначения и медицинское оборудование, – сказано в сообщении.

В состав груза вошла вакцина для профилактики кори, паротита, краснухи и пневмококковых инфекций, лекарственные средства для лечения онкологических и гематологических заболеваний, заболеваний эндокринной системы сахарного и несахарного диабета, седативные, нейротропные, антибактериальные и противомикробные препараты, средства для лечения рассеянного склероза.

В ведомстве отметили, что также получены изделия медицинского назначения для проведения процедур программного гемодиализа.

Гуманитарная помощь доставлена на склады Министерства здравоохранения Республики.

Также колонна белых грузовиков пришла сегодня и в столицу ЛНР – Луганск.

Напомним, что в предыдущий раз российский гумконвой приезжал в республики Донбасса 17 декабря. Тогда также привезли лекарственные препараты, изделий медицинского назначения и медоборудование.

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Об этом сообщает Минздрав (подробнее)