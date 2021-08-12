В МЧС рассказали подробности страшной аварии в Буденновском районе Донецка

На улице Данилевского произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Фото: Скриншот видео @Chp_donetsk

11 августа в Буденновском районе Донецка на пересечении улиц Данилевского и Лужской произошла страшная авария, в которой пострадали четверо жителей. Подробности сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- В результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали 4 человека, с травмами разной степени тяжести пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, - говорится в сообщении.

Спасатели военизированного горноспасательного отряда г. Донецк с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего из автомобиля Opel Omega. Спасенный мужчина 1971 года рождения госпитализирован.

Просто чудо, что в этой аварии никто не погиб, хотя участники происшествия получили серьезные травмы и за их жизнь борются врачи. На улице Данилевского очень часто легковушки разгоняются до 100 километров в час, подрезают и выскакивают на встречную полосу. Поэтому здесь регулярно происходят аварии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последствия грозы в ДНР: В столице обесточены шесть подстанций

Сотни людей остались без света (подробнее)