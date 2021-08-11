12 августа в Донецке будет дождь, + 29 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 12 августа будет переменная облачность. Дождь, возможно с грозой.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха составит от + 27 до + 29 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в северо-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

В этот день почитается память апостолов Силы, Силуана и других. В прежние времена заметили, если в это время дни стоят пасмурные и прохладные, то дождя опасаться не должно, и работы в поле могут продолжаться без остановки; когда же душно и тягостно, и насекомые особенно злы и едки, то будет дождь.

По прогнозам синоптиков, 13 августа в Донецке и ДНР ожидается сильный дождь, столбик термометра опустится на несколько градусов.

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