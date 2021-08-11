Последствия грозы в ДНР: В столице обесточены шесть подстанций

В Донецке обесточены шесть подстанций. Фото: Архив «КП»

Восемьсот абонентов были обесточены в Буденновском районе Донецка. Об этом сегодня в своем телеграм-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- Из-за грозы обесточено шесть трансформаторных подстанций в Буденновском районе. Без электроэнергии остались 800 абонентов, - говорится в сообщении градоначальника.

Мэр Донецка добавил, что на данный момент ведутся аварийные работы.

Напомним, что сегодня днем в Донецке и ДНР было объявлено штормовое предупреждение.

11 августа отмечается день святого мученика Калинника. Следили в прежние времена за овсом на Калинника: если спелый овес во второй раз зазеленеет - осень будет ненастной. В прежние времена существовало такое понятие как «0мороки» - это мрачное туманное время, которое было характерно для этого дня.

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