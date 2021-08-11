Генпрокуратура ЛНР: Протасевич причастен к зверским убийствам мирных жителей Донбасса

Протасевич причастен к зверским убийствам мирных жителей Донбасса. Фото: Генпрокуратура ЛНР

Генеральная прокуратура ЛНР получила неопровержимые доказательства причастности гражданина Белоруссии Романа Протасевича к преступлениям против мирных жителей Донбасса. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила официальный представитель Генпрокуратуры ЛНР Инна Семенова.

- Следователями Генеральной прокуратуры продолжается работа, направленная на сбор доказательств причастности бывшего главного редактора белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, а также других участников запрещенной в ЛНР националистической проукраинской группировки «Азов» (запрещенная в РФ и ДНР организация. – Авт.), к преступлениям против мирного населения Донбасса, - рассказала она.

Республиканским правоохранителям удалось получить достаточные неопровержимые доказательства причастности фигуранта к деятельности указанной группировки, зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014-2015 годах, использованию запрещенных средств и методов войны. Семенова добавила, что полученные от Протасевича признательные показания позволили значительно продвинуться в расследовании ранее возбужденного уголовного дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские боевики нанесли артудар по Ясиноватой

Они стреляли из тяжелой артиллерии (подробнее)