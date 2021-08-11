Эдуард Басурин: На сторону ДНР перешел украинский военный

Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Украинский военный перешел на сторону Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- На нашу сторону добровольно перешел действующий украинский военнослужащий. Во время его предварительного опроса установлено, что причиной бегства послужил низкий уровень материального обеспечения, невыносимые условия службы, неуставные взаимоотношения, а также отсутствие помощи и защиты в сложившейся ситуации со стороны командования и правоохранительных органов, - рассказал Эдуард Басурин.

Сейчас с украинским военнослужащим проводятся следственные меропряития, о чем будет сообщено позже. Отметим, что это далеко не первый случай перехода украинских военных и сотрудников спецслужб на сторону Республики.

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