В ЛНР установили льготный проезд для школьников и студентов. Фото: vsednr.ru

В ЛНР для школьников и студентов установили льготный проезд в общественном транспорте.

- Учащимся 1–11 классов общеобразовательных организаций Республики, обучающимся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, по дополнительным общеобразовательным программам, предоставляется льгота по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования, осуществляющего регулярные перевозки на городских маршрутах, городском электрическом транспорте и маршрутах пригородного сообщения, в размере 50 процентов от стоимости проезда с 1 сентября 2021 года по 15 июня 2022 года, - говорится в постановлении Правительства.

Для учащихся образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и студентов среднего профессионального и высшего образования очной формы обучения стоимость проезда в пассажирском автомобильном транспорте общего пользования с 1 сентября до 30 июня 2022 года составит 8 российских рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ за сутки один раз нарушили перемирие в ЛНР

Обстрелу подвергся район Калиново-Борщеватого (подробнее)