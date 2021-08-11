В ДНР запустил передвижные пункты вакцинации от коронавируса для жителей прифронтовых районов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Донецкой Народной Республике запустили передвижные пункты вакцинации от COVID-19 для жителей отдаленных районов.

- Министерством здравоохранения помимо открытия дополнительных стационарных пунктов вакцинации была организована работа мобильных пунктов, которые будут вакцинировать граждан в отдаленных районах, в том числе и прифронтовых, - сообщили в Минздраве.

Передвижные пункты оснащены необходимым оборудованием для соблюдения правил хранения вакцины и организации процесса иммунизации.

В конце июля медработники приступили к вакцинации населения российским препаратом «Спутник Лайт». В Республику была доставлена очередная партия означенной вакцины - 90 тысяч доз. Этот препарат - однокомпонентный вариант вакцины «Спутник V», не требующий введения второй дозы. Он эффективен против всех штаммов коронавирусной инфекции.

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