В Донецке и ДНР объявлено штормовое предупреждение: надвигается гроза

В Донецке и ДНР объявлено штормовое предупреждение. Фото: Архив «КП»

В ближайший час в Донецкой Народной Республике и городе Донецке ожидается гроза. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр МЧС ДНР.

- Гроза сохранится до конца дня, - прогнозируют сотрудники Гидрометеорологического центра МЧС ДНР.

Сейчас в Донецке резко портится погода. Солнце зашло за облака, температура воздуха - +28 градусов.

По народному календарю, 11 августа отмечается день святого мученика Калинника. Следили в прежние времена за овсом на Калинника: если спелый овес во второй раз зазеленеет - осень будет ненастной. В прежние времена существовало такое понятие как «0мороки» - это мрачное туманное время, которое было характерно для этого дня.

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