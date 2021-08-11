Подготовка к отопительному сезону в ДНР: Заменили больше 70 километров труб

В Республике замеили более 70 километров труб. Фото: Минстрой ДНР

В Республике продолжается подготовка жилищного хозяйства, социальной сферы и объектов инфраструктуры к предстоящему осенне-зимнему периоду. О промежуточных результатах сегодня рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Дубовка.

- Согласно отчетам администраций городов и районов, общий уровень готовности жилищного хозяйства составляет 68 процентов. Из 12 322 жилых домов с центральным отоплением подготовлено с выдачей паспортов готовности 8 239 домов. Из 1476 объектов социальной сферы с централизованным отоплением подготовлено 1018 объектов. Готовность систем теплоснабжения составляет 57 процентов. Из 1127 котельных подготовлено 833. Заменено 33 километра трубопроводов теплосетей, - сообщил замминистра.

По его словам, мероприятия в сфере водоснабжения и водоотведения выполнены на 65 процентов, заменено 37 километров труб водоснабжения и свыше двух километров труб водоотведения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец: В Донецке возобновим строительство коттеджного городка для семей из прифронтовых поселков

Седьмой год люди вынуждены скитаться по общежитиям, съемным квартирам или жить у родственников (подробнее)