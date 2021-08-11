В Шахтерске 67-летняя жительница стала жертвой «целительницы»

На мошенников жалуйтесь по телефону «102» или обращайтесь напрямую. Фото: МВД ДНР

67-летняя жительница Шахтерска стала жертвой «целительницы», которая для проведения «обряда по снятию порчи» потребовала у пенсионерки золотую цепочку с крестиком. Мошенница действовала в сговоре с подельницей, которая изображала «исцеленную» и обещала вернуть «заговоренную» вещь на следующий день, сообщает пресс-центр МВД ДНР.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию злоумышленников, причастных к совершению преступления.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к гражданам и призывают быть бдительными, не доверять незнакомым людям. Также для предотвращения подобных преступлений правоохранители призывают провести разъяснительную работу со своими близкими, знакомыми, соседями, особенно с людьми преклонного возраста.

Если вы или ваши близкие стали жертвой или свидетелем преступления, незамедлительно обращайтесь в ближайшее отделение полиции или звоните по телефону «102».

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