В Горловке полицейские изъяли у местного жителя взрывчатку, боеприпас для гранатомета и патроны. Фото: МВД ДНР

В Горловке полицейские изъяли у местного жителя взрывчатку, боеприпас для гранатомета и патроны. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Республики.

- В Центрально-Городском районе Горловки стражи порядка изъяли у местного жителя 120 патронов калибра 5,45 миллиметров, тротиловую шашку, выстрел ВОГ (осколочный боеприпас для гранатомета) и взрывчатое вещество, - говорится в сообщении главка.

Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр МВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК ДНР («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»).

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