В Ясиноватой разорвалась выпущенная из Авдеевки противотанковая управляемая ракета

противотанковая управляемая ракета

Сегодня, 11 августа, украинские военные выпустили по Ясиноватой противотанковую управляемую ракету. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Артудар был нанесен из подконтрольной Киеву Авдеевки в 12.30, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

Украинская сторона в СЦКК снова проигнорировала запрос «режима тишины» и отказалась задействовать координационный механизм контроля перемирия, предусмотренный дополнительными мерами контроля перемирия.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Коминтерново

ВСУ за сутки пять раз нарушили «перемирие» (подробнее)