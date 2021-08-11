В Донецке на шахте обвалилась порода. Фото: МЧС ДНР

10 августа подземный электрослесарь шахты «Рудник 4-21», что в Петровском районе Донецка, травмировался выпавшим куском породы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- На угольном предприятии «Рудник 4-21», что на улица Петровского в столице Республики, горноспасатели оперативного Государственного военизированного горноспасательного отряда Донецка оказали медицинскую помощь пострадавшему подземному электрослесарю 1990 года рождения, - говорится в сообщении спасательного ведомства.

Пострадавшего горняка госпитализировали в больницу. Взрывы метана и обвалы породы – это наиболее частые причины травматизма на угольных предприятиях. Профилактика подобных происшествий, говорят эксперты, соблюдение техники безопасности.

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