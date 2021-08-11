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Здоровье11 августа 2021 10:39

От коронавируса в ЛНР за сутки умерли 11 человек

За все время коронавирус в ЛНР унес жизни 683 пациентов
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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От коронавируса в ЛНР за сутки умерли 11 человек

От коронавируса в ЛНР за сутки умерли 11 человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

От коронавируса в ЛНР за сутки умерли одиннадцать человек. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

- С начала пандемии в Республике медики зарегистрировали 683 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19, - говорится в сообщении Минздрава.

На сегодня в ЛНР коронавирус выявили у 7 448 человек. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус всего 5 876 человека.

Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.

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