От коронавируса в ЛНР за сутки умерли 11 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

От коронавируса в ЛНР за сутки умерли одиннадцать человек. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

- С начала пандемии в Республике медики зарегистрировали 683 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19, - говорится в сообщении Минздрава.

На сегодня в ЛНР коронавирус выявили у 7 448 человек. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус всего 5 876 человека.

Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ за сутки один раз нарушили перемирие в ЛНР

Обстрелу подвергся район Калиново-Борщеватого (подробнее)