В ЛНР начали вскрытие захоронений жертв украинской агрессии

Ранее в Республиках Донбасса объявили об активизации работы по поиску пропавших без вести во время войны
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
11 августа в селе Сабовка проходит первое вскрытие захоронения жертвы украинской агрессии – Колос Татьяны Викторовны. Летом 2014 года в Сабовке шли боевые действия. Киевские силовики вели неизбирательные жестокие обстрелы мирного населения.
- 8 августа Татьяна Викторовна вместе со своим братом Юрием Викторовичем и еще одной женщиной шли из соседнего поля, где они работали. Работали под обстрелами, - говорит первый замминистра иностранных дел ЛНР - руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Анна Сорока. - Они возвращались днем и их настигла украинская мина. Обстрел велся из поселка Металлист. Татьяна Викторовна погибла на месте. Ее брат получил тяжелые ранения.
Тело женщины было стихийно захоронено местными жителями. Ее раненного брата повезли в сторону Артемовска.
- К сожалению, есть информация о том, что он умер еще по дороге. Где сейчас находится его тело – мы не знаем, - говорит заместитель министра.
Следственно-оперативная группа составляет все необходимые процессуальные документы, на месте работает эксперт.
- Здесь же будет проводится судебно-медицинская экспертиза, а после – перезахоронение останков в месте, где захоронены ее родители - в поселке Родаково Славяносербского района, - говорит Анна Борисовна.
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