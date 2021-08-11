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Политика11 августа 2021 10:19

В ЛНР начали вскрытие захоронений жертв украинской агрессии

В селе Сабовка, где проходит первое вскрытие, работают следственно-оперативная группа, судмедэксперты и представители других ведомств
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Ранее в Республиках Донбасса объявили об активизации работы по поиску пропавших без вести во время войны

Ранее в Республиках Донбасса объявили об активизации работы по поиску пропавших без вести во время войны

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

11 августа в селе Сабовка проходит первое вскрытие захоронения жертвы украинской агрессии – Колос Татьяны Викторовны. Летом 2014 года в Сабовке шли боевые действия. Киевские силовики вели неизбирательные жестокие обстрелы мирного населения.

- 8 августа Татьяна Викторовна вместе со своим братом Юрием Викторовичем и еще одной женщиной шли из соседнего поля, где они работали. Работали под обстрелами, - говорит первый замминистра иностранных дел ЛНР - руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Анна Сорока. - Они возвращались днем и их настигла украинская мина. Обстрел велся из поселка Металлист. Татьяна Викторовна погибла на месте. Ее брат получил тяжелые ранения.

Тело женщины было стихийно захоронено местными жителями. Ее раненного брата повезли в сторону Артемовска.

- К сожалению, есть информация о том, что он умер еще по дороге. Где сейчас находится его тело – мы не знаем, - говорит заместитель министра.

Следственно-оперативная группа составляет все необходимые процессуальные документы, на месте работает эксперт.

- Здесь же будет проводится судебно-медицинская экспертиза, а после – перезахоронение останков в месте, где захоронены ее родители - в поселке Родаково Славяносербского района, - говорит Анна Борисовна.

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