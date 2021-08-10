Погода в Донецке: 11 августа будет облачной на протяжении дня, а вечером пойдет дождь

Облака на небе ближе к вечеру будут сгущаться все сильнее Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

11 августа в Донецке весь день будет облачным. Облака на небе ближе к вечеру будут сгущаться все сильнее, а вечером вовсе пойдет дождь. Но, несмотря на осадки, ветер будет умеренным. Скорость воздушных потоков составит максимум 6 метров в секунду.

Температура воздуха в этот день будет колебаться от +27 до +31 градуса. Только вечером во время дождя наступит небольшая прохлада. Температурный фон тогда составит +23 градуса. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.

Народный прогноз погоды. 11 августа отмечается день святого мученика Калинника. Наши предки в прежние времена для предсказывания погоды следили за овсом. Если он во второй раз зазеленеет, то осень будет ненастной. В прежние времена существовало даже такое понятие как «мороки» - мрачное туманное время, которое было характерно для этого дня.

Отметим, что накануне синоптики из Гидрометцентра МЧС ДНР предупреждали об изменчивости погоды в эту рабочую неделю. Жара будет сменяться дождями. При этом температурный фон стабильно находится в пределах отметки больше 30 градусов.

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