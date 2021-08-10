Генпрокуратура ЛНР объявила в розыск 11 комбригов ВСУ и их замов

Генпрокуратура объявила в розыск командиров бригад ВСУ. Фото: штаб ООС

Генеральная прокуратура ЛНР объявила в розыск 11 командиров бригад ВСУ и их заместителей. Им заочно предъявлены обвинения в совершении преступлений. Об этом на брифинге в Луганске сообщила официальный представитель ведомства Инна Семенова.

— Заочно предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 439 «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», статьей 440 «Геноцид» Уголовного кодекса ЛНР. Данные лица объявлены в розыск, — рассказала Семенова.

Также представитель Генпрокуратуры отметила, что в отношении комбригов и их подчиненных судом ЛНР избрана мера наказания в виде заключения под стражу.

— Генеральной прокуратурой Луганской Народной Республики на сегодняшний день задокументировано 1 290 обстрелов территорий ЛНР со стороны ВСУ, — добавила представитель.

Напомним, что ранее Генпрокуратура объявила в розыск командиров 92-й, 30-й, 72-й, 93-й, 26-й и 14-й бригад ВСУ, отдававшие приказы на обстрелы территорий Республики. Несмотря на то, что в Донбассе действует бессрочное перемирие и уже как год дополнительные меры его контроля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11 августа в ЛНР пройдет эксгумация тел жертв агрессии Украины

Работы начнут в селе Сабовка (подробнее)