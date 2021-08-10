На Зуэвской ТЭС отремонтировали второй энергоблок

Второй энергоблок ТЭС ввели в резерв. Фото: министерство угля и энергетики ДНР

Спустя месяц ремонтных работ на филиале «Зуевская ТЭС» государственного унитарного предприятия «Энергия Донбасса» была восстановлена работа второго энергоблока. Об этом сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР.

Во время ремонта задействовали многие подразделения предприятия. В том числе цеха централизованного ремонта оборудования, тепловой автоматики и измерений, вспомогательного производства и электрический.

— За это время отремонтировано оборудование котельного и турбинного отделения, выполнен ремонт обмуровки. При помощи сторонней подрядной организации проведены ремонтные работы газовоздушного тракта и мельниц с заменой приводной шестерни, торцевой брони входной и выходной стенки барабана 100% 2 шаровой барабанной мельницы-А, Б энергоблока № 2, — говорится в сообщении.

По словам директора ТЭС Евгения Железняка, ремонт энергоблока проводился по плану, все работы выполнены по графику. Дальше его введут в резерв, что поможет повысить надежность электросети всех абонентов ДНР в осенне-зимний период.

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