В ДНР выявили почти 400 новых случаев заболевания COVID-19

За прошедшие сутки медики сделали 1031 исследование Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике почти на 400 случаев заболевания коронавирусной инфекцией стало больше. При этом 340 человек вылечились от коронавируса, еще 31 пациент скончался. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— За 9 августа проведено 1031 исследование, из них выявлено 359 случаев заболевания (34,8 %) и у 41 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ДНР было выявлено 52 538 случаев заболевания, из них на стационарном и амбулаторном лечении находятся 5 030 пациентов, выписаны 41 565 человек, летальных случаев зарегистрировано 3 728.

В связи с ростом заболеваемости, Минздрав настоятельно рекомендует жителям Республики соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации. Медики советуют соблюдать социальную дистанцию, проветривать помещения, чаще мыть руки, ограничить посещения мест большого скопления людей и надевать маску в общественных местах.

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