В столкновении автобусов на въезде в Донецк пострадали 16 человек

Для оказания помощи пострадавшим на место происшествия были направлены подразделения МЧС города Донецка. Фото: пресс-служба МЧС ДНР

Сегодня, 10 августа, в донецком микрорайоне Восточном по улице Горностаевской произошло столкновение между двумя автобусами. В результате пострадали 16 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

— В результате дорожно-транспортного происшествия 16 человек, из них 2 детей, направлены в медицинские учреждения для осмотра и оказания медицинской помощи. Для оказания помощи от МЧС ДНР было задействовано 8 человек личного состава и 2 единицы техники, — говорится в сообщении.

Для оказания помощи пострадавшим на место происшествия были направлены подразделения МЧС города Донецка. По прибытии было установлено, что у одной из пассажирок вследствие сжатия конструкции автобуса оказались зажаты ноги. Спасатели с помощью пневматического оборудования освободили ноги пострадавшей и передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи. Остальные отделались ушибами конечностей.

Также уточняется, что из-за дорожного происшествия временно приостановлено движение троллейбусов по маршруту №11.

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