11 августа в селе Сабовка в ЛНР пройдут работы по эксгумации тел жертв агрессии Киева

Анна Сорока. Фото: ЛИЦ

В селе Сабовка Славяносербского района ЛНР 11 августа начнутся работы по эксгумации тел жертв агрессии Киева. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Луганской Народной Республики, сообщила руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Анна Сорока.

- Работа предстоит огромная, в настоящий момент мы располагаем сведениями о более чем 10 массовых захоронениях и огромном количестве единичных захоронений неустановленных лиц, - сообщила она.

Сорока отметила, что это все жертвы украинской агрессии.

- Первые раскопки мы будем вести по предполагаемым местам захоронений мирных жителей ЛНР. Начинаем с завтрашнего дня, 11 августа. Первое вскрытие захоронения будет производиться в селе Сабовка Славяносербского района, - отметила первый замминистра иностранных дел ЛНР.

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