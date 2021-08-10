Военнослужащие ЛНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ

Ответный огонь был открыт из-за обстрелов Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики открыли ответный огонь по позициям вооруженных формирований Украины из-за обстрелов территории ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

- Руководствуясь указаниями главы Республики и пунктом «е» дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, наши подразделения открыли ответный огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения, подавив огневую активность противника, - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что потери украинских боевиков уточняются.

Напомним, что ВСУ три раза за сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР. Обстрелам подверглись районы села Калиново-Борщеватое, поселков Молодежное и Голубовское. В результате обстрела последнего ранения получила мирная жительница.

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