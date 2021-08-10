9 августа линию разграничения в Донбассе через КПП «Еленовка» пересекли 557 человек

КПВВ Еленовка открывается по понедельникам и пятницам Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В понедельник, 9 августа, на один день был открыт гуманитарный коридор на линии разграничения в Донбассе. Работал контрольно-пропускной пункт «Еленовка», который расположен югу от Донецка.

По данным министерства по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики КПВВ пересекли 557 человек.

- На территорию Республики запущено 309 человек и 41 транспортное средство. Вместе с тем в подконтрольные Украине районы выпущено 56 машин и 248 человек, - говорится в сообщении.

Контрольно-пропускной пункт на линии разграничения в Донецкой Народной Республики «Еленовка» работает два раза в неделю – в понедельник и пятницу. Для въезда на территорию ДНР необходимо иметь разрешение Межведомственного штаба, а для выезда – прописку на территории Украины.

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