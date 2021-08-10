Утром 10 августа ВСУ обстреляли Ленинское и Старомихайловку

ВСУ не прекращают обстрелы. Фото: штаб ООС

Утром 10 августа вооруженные формирования Украины нанесли удар по селу Ленинское и поселку Старомихайловка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Обстрел Ленинского произошел в 5.55 утра.

- Огонь велся со стороны подконтрольного украинским властям населенного пункта Водяного. Всего выпущено 17 мин калибром 120 миллиметров, - говорится в сообщении.

По Старомихайловке киевские силовики начали стрелять в 8.20.

- Обстрел велся из района подконтрольного Киеву населенного пункта Невельского. По Старомихайловке было выпущено 30 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие, - рассказали в представительстве ДНР в СЦКК.

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