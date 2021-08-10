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Здоровье10 августа 2021 9:35

В ЛНР за сутки случаев заражения коронавирусом не выявлено

Лечение от коронавируса в ЛНР продолжают 823 человека
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Лечение от коронавируса продолжают 823 пациента

Лечение от коронавируса продолжают 823 пациента

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Коронавирус в ЛНР за сутки не выявлен ни у одного. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 10 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 7272, – говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 16 жителей.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 5777 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

За сутки зарегистрировано 18 летальных случаев. За все время в ЛНР зафиксировано 672 случая смерти от коронавирусной инфекции.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 823 пациента.