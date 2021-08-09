Погода в Донецке: 10 августа солнце будет редко показываться из-за облаков

Хоть солнце 10 августа и будет редко показываться из-за облаков, но осадков при этом не предвидится Фото: Евгений ЕФИМЕНКО

16 августа в Донецке солнце будет редко показывать из-за облаков. Однако осадков при этом не предвидится.

Температура в этот день будет колебаться от 28 до 33 градусов тепла. Ветер умеренный. Скорость воздушных потоков составит 2 – 7 метров в секунду. Возможны порывы до 8 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 10 августа почитается память Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов. В это время выкапывают луковицы тюльпанов. В старину заметили, что сильное мерцание звезд на рассвете предвещает через два-три дня дождь.

Прогнозы наших предков подтверждает Гидрометцентр МЧС ДНР. По их данным, на этой неделе прогнозирует нестабильную погоду. В городах и районах Республики в отдельные дни ожидаются кратковременные грозовые дожди. При этом температура воздуха не спешит падать.

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