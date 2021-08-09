Депутаты ДНР привились от коронавирусной инфекции «Спутником Лайт»

Парламентарии привились от коронавируса. Фото: Народный Совет ДНР

Сегодня, 9 августа, депутаты Народного Совета ДНР прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Им ввели препарат «Спутник Лайт». Об этом сообщает пресс-служба органа власти Республики.

— Сегодня привился. Процесс практически безболезненный. Всем рекомендую прививаться. За своим здоровьем нужно следить. Тем более, что это касается не только здоровья отдельного человека, но и здоровья его родных, близких и всех окружающих. Вакцина в Республику прибыла. Призываю всех прививаться, — отметил депутат Владимир Бидевка, который также был в числе тех, кто привился от COVID-19.

Напомним, что вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» поступила в ДНР в качестве гуманитарного груза из Российской Федерации, как и вакцина «Спутник V». Они были разработаны Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Но в отличие от «Спутник V» «Спутник Лайт» является однокомпонентной, то есть не требует введения второго компонента.

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