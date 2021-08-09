Морозова: Многие обнаруженные тела имеют явные следы жестоких пыток и издевательств

На брифинге в Донецке Морозова рассказала, как была свидетельницей эксгумации тел, найденных в районах, освобожденных от ВСУ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова рассказала, как была свидетельницей эксгумации тел, найденных в районах, освобожденных от вооруженных формирований Украины. На них были явные следы жестоких пыток и издевательств.

— Многие обнаруженные тела имеют явные признаки насильственной смерти, следы жестоких пыток и издевательств. Например, я лично была свидетелем эксгумации тел, найденных на территории шахты №22 «Коммунар» в Макеевке после того, как эту территорию освободили от нацгвардии и подразделений батальона «Айдар». В одной из могил были захоронены убитые беременная женщина и подросток, — рассказала Морозова.

Также по словам Морозовой, подобные случаи отражены в отчетах международных правозащитных органов. В одном из докладов ООН в 2017 году написано, что наблюдатели обнаружили тела двух мужчины и женщины. Их смерть наступила от пулевых ранений в голову. Эти люди считались пропавшими без вести после того, как их сожженный автомобиль был найден возле украинского блокпоста.

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