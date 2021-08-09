Жители Антрацита почтили память погибших от украинских обстрелов в 2014 году

Жители Антрацита провели митинг в годовщину начала боевых действий на территории города. Фото: Администрация Антрацита

Сегодня, 9 августа, в Антраците прошел митинг-реквием, посвященный седьмой годовщине со дня начала боевых действий на территории города. Мероприятие прошло в сквере по улице Урицкого у мемориального знака защитникам ЛНР и мирным жителям, ставшим жертвами войны.

— Семь лет назад ранним утром авиация украинской армии нанесла авиаудар по станции Карахаш. Погибли люди, была разрушена инфраструктура. Семь лет назад Украина показала свое истинное лицо. Чтобы подавить наш выбор, нашу свободу, свободу быть русскими и разговаривать на родном языке, фашистская украинская власть направила на Донбасс самолеты, танки и артиллерию, — заявил глава администрации Антрацита Сергей Саенко.

В завершении митинга присутствующие почтили память погибших минутой молчания, а после возложили цветы к мемориальному знаку.

Добавим, что 9 августа в 2014 году украинская авиация совершила разведывательный облет Антрацита и Антрацитовского района. Через несколько дней противник предпринял первую попытку штурма. После этого город начал регулярно повергаться обстрелам из различного вида оружия. Это привело к человеческим жертвам и значительным разрушениям домов мирного населения и гражданской инфраструктуры.

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