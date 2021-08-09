ДНР и ЛНР намерены сотрудничать с международными организациями для поиска пропавших

ДНР и ЛНР в ближайшее время намерена встретится с представителями международных организаций для обсуждения совместной работы для поиска пропавших без вести Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Донецкая и Луганская Народные Республики намерены сотрудничать с международными организациями для поиска пропавших без вести лиц. В том числе с ООН, Красным Крестом и ОБСЕ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова во время брифинга в Донецке.

— Мы ДНР и ЛНР нацелены на сотрудничество с международными организациями. Каким оно будет тесным, определим уже в работе, — рассказала Морозова. — Думаю, что в ближайшее время мы с ними пообещаемся и выработаем совместную работу.

Напомним, что на сегодняшний день в ДНР в списке лиц, пропавших без вести в связи с конфликтом в Донбассе, числится 354 человека. Омбудсмен Республики призвала активизировать все резервы для установления их местоположения. В том числе к работе призвали жителей подконтрольных Киеву территорий. Сообщить данные, которые могут способствовать поиску пропавших без вести, можно по горячей линии или электронной почте.

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