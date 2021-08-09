Горняки «Востокугля» добыли четыре миллиона тонн угля с начала года

Горняки достигли очередного знакового рубежа [архивное фото] Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сегодня, 9 августа, горняки участка по добыче угля № 10 шахты имени Космонавтов производственного подразделения «Шахтоуправление Ровеньковское» выдали на-гора последние тонны угля в счет четырех миллионов. По уже сложившейся традиции, у ствола шахты после очередной победы героев труда встречали с цветами и шампанским.

— Сегодня мы выдали на-гора четвертый миллион тонн угля с начала года. К этому производственному показателю мы шли все вместе, и каждый ковал эту победу. Уверен, что профессионализм, самоотверженный труд наших горняков будут основой для новых свершений, — отметил директор производственного подразделения Василий Джулай.

Директор добавил, что это событие большой успех для шахты. Горнорабочие приложили максимум усилий для того, чтобы как можно быстрее достичь очередного знакового рубежа.

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