Для жителей, которые знают о погибших или пропавших без вести в Донбассе, организовали горячую линию

ДНР и ЛНР организовали горячие линии для жителей подконтрольных Киеву территорий Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 9 августа, на брифинге в Донецке были обнародованы контакты для жителей подконтрольных Киеву территорий, которые располагают данными о пропавших без вести или погибших в Донбассе, и хотят поделиться этой информацией с Народными Республиками.

С этой целью можно обратиться по номерам телефонам: ДНР - 071 404 69 29, ЛНР - 072 216 80 30; или написать на электронный адрес в ДНР komissiya_poisk@mail.ru, в ЛНР – wg-img-lpr@ya.ru.

— Острую тревогу вызывает у нас положение дел с без вести пропавшими на подконтрольной Украине части ЛНР. Мы располагаем данными о значительном количестве пропавших людей и соответственно бездействии украинской власти по данной проблематике. В этом контексте прошу всех, кому известна какая-либо информация о захоронениях или без вести пропавших лицах обращаться на телефон горячей линии или направлять сообщения на адрес электронной почты, — отметила первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.

Напомним, что по данным омбудмена ДНР Дарьи Морозовой, на сегодняшний день в списке пропавших без вести в связи с конфликтом в Донбассе только в Республике числятся 354 человека.

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