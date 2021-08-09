Новых случаев заболевания COVID-19 в ЛНР не выявили

Минздрав ЛНР настоятельно рекомендует жителям Республики носить маски в общественных местах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки медики не зарегистрировали новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

Тем временем за отчетный период были выписаны полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус еще 18 пациентов и зарегистрировано 9 летальных случаев.

Таким образом, с начала пандемии всего было зарегистрировано 7 272 случая заболевания COVID-19. Из них 857 пациентов получают лечение, 5 761 человек поборол болезнь, умерших 654.

Напомним, что с целью недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции власти ЛНР ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер. В том числе они коснулись режима работы органов, предприятий, учреждений и транспорта. Жителям Республики настоятельно рекомендуют надевать защитные маски в общественных местах и чаще пользоваться антисептиком для рук.

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