На заправках ДНР поднялась цена на бензин

На донецких заправках снова обновили цены на топливо. Фото: РТК / Вконтакте

Государственное предприятие «Республиканская топливная компания» предупредила автомобилистов о росте цен на бензин. На один рубль подорожал бензин марки А-92. Теперь на донецких заправках он стоит 51рубль.

Стоимость бензина других марок, по актуальной информации на утро 9 августа, пока остается на прежнем уровне. Соответственно бензин А-100 стоит 65 рублей, А-95 – 53 рубля, а дизельное топливо – 54 рубля.

В социальных сетях автомобилисты уже успели пожаловаться на рост цен на бензин. По их словам, практически каждую неделю на заправках «накидывают» по одному рублю на разный вид топлива. В том числе рост цен коснулся газа. В конце июля он стоил 28 рублей, а на сегодняшний день – 31 рубль.

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