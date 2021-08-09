В ЛНР продлили действие высшего класса пожарной опасности

На время действия 5-го класса пожарной опасности в ЛНР запрещается разводить огонь в лесах и степях. Фото: архив МЧС ДНР

Синоптики из Центра гидрометеорологии МЧС ЛНР объявили о продлении действия самого высокого, пятого, класса пожарной опасности. Он будет действовать в период с 9 по 11 августа. Об этом предупредили в пресс-службе спасательного ведомства Республики.

Пятый класс пожарной опасности в Луганской Народной Республике был объявлен метеорологами еще 15 июля. После он продлевался до 8 августа. Однако обстановка с погодой на территории государства по-прежнему остается сложной.

Пожароопасность характеризуется высоким температурным фоном, низким содержанием водяного пара в атмосфере, длительным отсутствием дождей. В результате это влечет за собой самовозгорание лесных массивов, сухой травы в полях и даже в парках.

На время действия самого высокого, пятого, класса пожарной опасности МЧС вводит запрет на разведение огня в лесах и степях Республики, а также оставлять в природных зонах бутылки и осколки стекла. Отражение от них солнечных лучей может стать причиной возникновения искры.

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