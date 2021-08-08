Погода в Донецке: 9 августа облачно, грозы и до +32 градусов

Август начался с жары Фото: Юрий СОБОЛЕВ

9 августа в Донецке и Донецкой Народной Республике будет переменная облачность и жара. Местами грозы. Температура воздуха утром +17…+20 градусов. Днем – до 32 градусов. Вечером +24…+27 градусов. Ветер несколько раз поменяет направление – с юго-восточного до западного. И будет дуть скоростью от 2 до 4 м/с.

В этот день Православная церковь почитает память христианского святого Пантелеимона. На Руси Пантелеймон известен как покровитель целителей и воинов. Еще в этот день почитается память блаженного Николая Кочанова, родившегося в XIV веке в Новгороде. В народном календаре – Пантелеймон-целитель, Никола Кочанский. В этот день боялись грозы. Считалось, если муравьи вход в муравейник заделывает, то скоро пойдет дождь. Кузнечики прыгают и стрекочут – к сухой и ясной погоде.

По прогнозам синоптиков 10 августа сохранится жаркая погода. При этом усилится опасность сильных гроз. Температура ночью 18-20 градусов тепла. Днем + 30 градусов.

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