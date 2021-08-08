В ДНР активно строят трассы, при этом дороги в городах остаются разбитыми. Фото: Минтранс ДНР

В ДНР строят из бетона экспериментальную дорогу Кутейниково-Старобешево. Такое сенсационное заявление сделал заместитель председателя Правительства ДНР Владимир Пашков, выступая перед учеными.

- Мы делаем экспериментальную дорогу Кутейниково-Старобешево. Будем делать ее в бетоне. Цемент есть, песок есть, щебень уже есть. Себестоимость другая, основа другая, - говорит Пашков.

Он предложил вообще перевести возведение магистральных дорог только на бетон. Мол, не надо никаких внешних инвестиций.

Тем временем, в соцсетях поднялся бунт жителей городов. Где-то бетон в магистрали кладут, а у них ямы засыпать нечем.

Стоит учесть, что от Донецка до Старобешево уже построена современная магистраль и частично отремонтирована окружная дорога столицы. А если из Старобешево трассу дотянут до Кутейниково, то грузы из России в столицу можно везти, минуя Харцызск и Макеевку.

Да и бетонка в тылу для взлета-посадки «республиканских» самолетов пригодится, если «Киев на нас попрет».

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